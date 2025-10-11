Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 14:14

Пенсионер пошел на крайние меры для защиты внука в тюрьме

Во Франции пенсионер ограбил магазин, чтобы защищать внука в тюрьме

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вооруженный 69-летний мужчина пытался ограбить магазин, чтобы оказаться в тюрьме французского заморского департамента Гваделупа вместе со своим внуком, сообщает AFP. Во время одного из свиданий он заметил у родственника сломанный зуб и понял, что над ним издеваются сокамерники.

Бывший пожарный появился в бежевой балаклаве в супермаркете рядом с местным полицейским участком, — говорится в сообщении

По информации журналистов, пенсионер спрятал винтовку в продуктовой тележке, взял с полки бутылку вина и кусок сыра, а затем подошел к кассе и потребовал выручку. После этого он вышел на улицу и пошел к своей машине, а когда на место прибыли полицейские, он сдался без сопротивления и объяснил следователю причины своего поступка.

Судья принял во внимание мотивы пожилого грабителя, его «чистую» биографию и проблемы со здоровьем, и приговорил к одному году и трем месяцам лишения свободы. Пенсионер также обязан выплатить компенсацию, пройти лечение и не приближаться к супермаркету. Суд отдельно разрешил ему свидания с внуком в тюрьме.

Ранее сообщалось, что 81-летний заключенный из США, приговоренный к смерти, умер в тюремной больнице после 42-летнего ожидания исполнения приговора. Мужчина был осужден в 1983 году, но казнь постоянно откладывалась из-за его психического состояния, поскольку закон запрещал принудительное лечение для приведения в «адекватное состояние».

ограбления
дедушки
внуки
тюрьмы
Франция
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вкусовщина»: Собчак жестко высказалась об изучении песен SHAMAN в школах
Поездка Меган Маркл в Париж встревожила близких принца Гарри
Джиган записал песню о любви на фоне слухов о разводе
Орбан первым бросил вызов антироссийским военным планам Евросоюза
Российской волейболистке наложили 13 швов после травмы на тренировке
«Спорт должен быть вне политики»: в РФС поддержали решение ФИФА по Израилю
Молодая мать двоих детей пошла к стоматологу и не вернулась
«Нет слов»: Хинштейн сообщил об убийстве ВСУ водителя грузовика
Вкус, который удивит: маринуем капусту с виноградом и базиликом
Самойлова впервые вышла на связь после сообщений о разводе
Экономист объяснил, что будет с криптовалютой до конца года
Мужчина ударил ножом друга и изнасиловал его жену
В Верховной раде озвучили новых врагов Ермака
Как в РФ зарабатывать больше 200 тысяч: самые доходные профессии, Росстат
На Украине неизвестные «заминировали» три поезда
Украинский дрон ударил по автомобилю с семейной парой
Пенсионер пошел на крайние меры для защиты внука в тюрьме
Три уголовных дела, свадьба за 100 млн, помощь СВО: как живет блогер Литвин
Орбан показал сгенерированный ИИ ролик с Зеленским и презентацией телефона
В МО Британии рассказали о миссии НАТО у российских границ
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.