Пенсионер пошел на крайние меры для защиты внука в тюрьме Во Франции пенсионер ограбил магазин, чтобы защищать внука в тюрьме

Вооруженный 69-летний мужчина пытался ограбить магазин, чтобы оказаться в тюрьме французского заморского департамента Гваделупа вместе со своим внуком, сообщает AFP. Во время одного из свиданий он заметил у родственника сломанный зуб и понял, что над ним издеваются сокамерники.

Бывший пожарный появился в бежевой балаклаве в супермаркете рядом с местным полицейским участком, — говорится в сообщении

По информации журналистов, пенсионер спрятал винтовку в продуктовой тележке, взял с полки бутылку вина и кусок сыра, а затем подошел к кассе и потребовал выручку. После этого он вышел на улицу и пошел к своей машине, а когда на место прибыли полицейские, он сдался без сопротивления и объяснил следователю причины своего поступка.

Судья принял во внимание мотивы пожилого грабителя, его «чистую» биографию и проблемы со здоровьем, и приговорил к одному году и трем месяцам лишения свободы. Пенсионер также обязан выплатить компенсацию, пройти лечение и не приближаться к супермаркету. Суд отдельно разрешил ему свидания с внуком в тюрьме.

Ранее сообщалось, что 81-летний заключенный из США, приговоренный к смерти, умер в тюремной больнице после 42-летнего ожидания исполнения приговора. Мужчина был осужден в 1983 году, но казнь постоянно откладывалась из-за его психического состояния, поскольку закон запрещал принудительное лечение для приведения в «адекватное состояние».