11 октября 2025 в 18:47

Украинцы не смогли отменить фестиваль «RT.Док: Время наших героев» на Кипре

Маргарита Симоньян на церемонии открытия Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев» Маргарита Симоньян на церемонии открытия Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев» состоится на Кипре по запланированному графику, несмотря на попытки украинской диаспоры препятствовать его проведению, сообщает телеканал RT. Администрация кинотеатра в городе Лимасол отклонила официальную жалобу президента украинской ассоциации Кипра с требованием отменить мероприятие.

Мы знаем, что на Кипре есть люди, которые с нетерпением ждут наши фильмы. Именно для таких людей не только на Кипре, но и во всех странах, где мы заблокированы, мы продолжим проводить фестивали, — рассказала генпродюсер фестиваля Екатерина Яковлева.

Показы пройдут 11 октября в Никосии и 12 октября в Лимасоле, где будут представлены четыре документальные ленты, включая фильм «Я живой» режиссеров Артема Сомова и Ольги Кирий. Это первый кинофестиваль RT на Кипре, вызвавший интерес местной аудитории. Организаторы подчеркивают, что мероприятие носит исключительно культурный характер и направлено на демонстрацию документальных работ, созданных российскими кинематографистами.

Ранее сообщалось, что RT представил документальный фильм «Под Богом и огнем» о работе священников на фронте, снятый военным корреспондентом Александром Симоновым. Картина рассказывает о буднях священнослужителей спецназа «Ахмат» и бригады «Ветераны», исследуя влияние веры на боевой дух военнослужащих и посвящая ленту павшим за Родину священникам.

