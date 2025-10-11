Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 18:41

Захарова пригрозила Швеции ответом на высылку российского журналиста

Захарова: Россия примет меры в ответ на высылку журналиста из Швеции

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Россия примет ответные меры после высылки российского журналиста из Швеции, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, действия шведских властей носят надуманный характер и противоречат принципам свободы слова.

Несмотря на то что российский корреспондент имел на руках все необходимые документы, его задержали, допросили и, как итог, выслали. Будут ли ответные меры? Надеюсь, вы не сомневаетесь, — написала дипломат.

Медицинское страхование стало формальным поводом для депортации. Как отметила Захарова, полис был действителен, но не работал в Швеции из-за ограничений, введенных самим Стокгольмом. Дипломат подчеркнула, что корреспондента фактически лишают пятилетней французской визы из-за правовой коллизии, созданной шведскими властями.

Ранее Захарова заявила, что Польша продемонстрировала некомпетентность как страна-хозяйка форумов ОБСЕ, аннулировав визы российским общественным деятелям. Она подчеркнула, что Варшава погрязла в русофобии и не способна обеспечить безопасность делегаций и беспрепятственный доступ к мероприятиям организации на недискриминационной основе.

Мария Захарова
журналисты
Швеция
высылка
