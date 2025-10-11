Захарова пригрозила Швеции ответом на высылку российского журналиста Захарова: Россия примет меры в ответ на высылку журналиста из Швеции

Россия примет ответные меры после высылки российского журналиста из Швеции, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, действия шведских властей носят надуманный характер и противоречат принципам свободы слова.

Несмотря на то что российский корреспондент имел на руках все необходимые документы, его задержали, допросили и, как итог, выслали. Будут ли ответные меры? Надеюсь, вы не сомневаетесь, — написала дипломат.

Медицинское страхование стало формальным поводом для депортации. Как отметила Захарова, полис был действителен, но не работал в Швеции из-за ограничений, введенных самим Стокгольмом. Дипломат подчеркнула, что корреспондента фактически лишают пятилетней французской визы из-за правовой коллизии, созданной шведскими властями.

