«Украинцы уже в вашем смартфоне»: Киеву предъявили серьезные обвинения Орбан обвинил украинскую разведку во внедрении в венгерскую оппозицию

Украинские спецслужбы вмешиваются во внутренние дела Венгрии, заявил премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X. По его словам, разведывательные структуры Украины осуществляют поддержку политической оппозиции и проникли в проукраинскую партию «Тиса».

Украинская разведка не просто следит за Венгрией, она проникла в проукраинскую партию «Тиса». Она проникла в общественную жизнь и политику, оказывая своим союзникам технологическую поддержку, чтобы помочь им прийти к власти. Когда-то мы говорили: «Русские уже в кладовке». Теперь мы должны сказать: «Украинцы уже в вашем смартфоне». Мы не допустим этого, — написал Орбан.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом заявил, что Украина станет членом Европейского союза независимо от позиции Виктора Орбана. Украинский лидер предложил изменить существующую процедуру вступления в ЕС, чтобы преодолеть вето Будапешта, блокирующее продвижение Киева в сообщество.

Виктор Орбан при этом предупредил о готовности подать судебный иск против Европейского союза в случае попыток лишения Венгрии права вето по вопросу вступления Украины. По утверждению политика, подобные действия будут противоречить конституционным принципам ЕС.