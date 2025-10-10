Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 13:50

«Украинцы уже в вашем смартфоне»: Киеву предъявили серьезные обвинения

Орбан обвинил украинскую разведку во внедрении в венгерскую оппозицию

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Украинские спецслужбы вмешиваются во внутренние дела Венгрии, заявил премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X. По его словам, разведывательные структуры Украины осуществляют поддержку политической оппозиции и проникли в проукраинскую партию «Тиса».

Украинская разведка не просто следит за Венгрией, она проникла в проукраинскую партию «Тиса». Она проникла в общественную жизнь и политику, оказывая своим союзникам технологическую поддержку, чтобы помочь им прийти к власти. Когда-то мы говорили: «Русские уже в кладовке». Теперь мы должны сказать: «Украинцы уже в вашем смартфоне». Мы не допустим этого, — написал Орбан.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом заявил, что Украина станет членом Европейского союза независимо от позиции Виктора Орбана. Украинский лидер предложил изменить существующую процедуру вступления в ЕС, чтобы преодолеть вето Будапешта, блокирующее продвижение Киева в сообщество.

Виктор Орбан при этом предупредил о готовности подать судебный иск против Европейского союза в случае попыток лишения Венгрии права вето по вопросу вступления Украины. По утверждению политика, подобные действия будут противоречить конституционным принципам ЕС.

Венгрия
спецслужбы
Виктор Орбан
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У авторов каналов в MAX и их подписчиков появились новые возможности
Как сэкономить на парковке: пошаговая инструкция для водителей
Белый дом впервые высказался о провале Трампа с Нобелевской премией мира
В Госдуме объяснили, грозит ли россиянам нехватка рабочих мест из-за ИИ
Стало известно, что обсуждали Алиев и Пашинян в Душанбе
Выбросившему дочь из окна уфимцу предъявлено обвинение
В ГД рассказали, кого в России заменят роботами в ближайшем будущем
Энергетик рассказал, как Москва и Баку сотрудничают в нефтегазовой сфере
«Человека это угнетает»: В Госдуме раскрыли, сколько чиновников заменит ИИ
Раскольников бомжует: как живет убийца пяти человек в Ижевске
Самолеты обрушили бомбы на рынок
Путин и Пашинян поспорили о товарообороте России и Армении
В КНР отреагировали на возможные запреты США для китайских авиакомпаний
«Слуги дьявола»: Милонов посоветовал бежать от любительниц эзотерики
«До Львова спокойно»: в Госдуме заговорили о будущем штурмовых роботов
Российские войска прорвались к ключевому для обороны ВСУ городу
Нарколог опроверг миф о снятии стресса с помощью спиртных напитков
Раскрыто, при каких условиях Усольцевых признают пропавшими без вести
Кабмин Украины запасается биотуалетами на фоне блэкаута
Певца Амирамова захоронят в необычном месте
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Семья и жизнь

За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.