Минск и Вашингтон ведут переговоры по урегулированию на Украине

Минск и Вашингтон ведут переговоры по урегулированию на Украине КГБ Белоруссии: Минск и Вашингтон обсуждают украинскую тематику

Минск и Вашингтон ведут обстоятельные переговоры по вопросам урегулирования украинского конфликта, заявил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель в интервью агентству БелТА. Он отметил признание американской стороной роли Белоруссии в стабилизации ситуации.

Американские партнеры признают, что мы, находясь в этом регионе, и наш глава государства, зная обстановку, серьезно можем вносить свой вклад в стабилизацию ситуации. Поэтому [ведется] обстоятельный разговор по украинской тематике, — сказал Тертель.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания, посвященного анализу международной обстановки и состоянию диалога с Вашингтоном, заявил, что Соединенные Штаты продолжают политику навязывания ложных демократических принципов. По его словам, данный принцип сохраняется, несмотря на внешне обратные процессы.

До этого белорусский лидер подчеркнул, что основная проблема в урегулировании ситуации вокруг Украины заключается в его коллеге Владимире Зеленском. По словам Лукашенко, Минск получал информацию, что неспособность сторон сесть за стол переговоров вызвана не позицией США, России или стран Европы, а именно неготовностью Киева к продвижению вопроса мирного урегулирования.