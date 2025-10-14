Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 11:34

В Госдуме высказались о туризме в Сектор Газа после завершения конфликта

Депутат Тарбаев назвал нереальными турпоездки россиян в Сектор Газа

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

На данный момент организация туристических поездок россиян в Сектор Газа нереальна, заявил NEWS.ru председатель комитета по туризму и туристической инфраструктуре Сангаджи Тарбаев. По его словам, в настоящее время территория находится в состоянии полного разрушения.

Сектор Газа, насколько мне известно, никогда не был туристическим центром притяжения. Какие-то путешественники, конечно, были. Плюс были попытки начать развивать сектор гостеприимства, но все это оставалось в очень ограниченном и неразвитом состоянии. На данный момент территория находится даже не на нулевом, а на глубоко отрицательном уровне. Все мы видели кадры, на которых порой нет ничего, кроме руин. Поэтому обсуждать и планировать поездки сейчас нереально, — подчеркнул Тарбаев.

Он отметил, что Израиль, напротив, является развитой страной с точки зрения инфраструктуры и разнообразных туристических направлений. Однако, по словам депутата, за последние два года туристический поток в это государство значительно сократился.

Частично, думаю, пострадал и Египет. Туристы опасались пользоваться авиасообщением, переживали, что из-за эскалации конфликта можно в любой момент и на неопределенное время «застрять» на отдыхе. Сейчас данное напряжение может быть частично снято, — заключил Тарбаев.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что курорты Израиля пока не могут обеспечить безопасность туристов из России после перемирия с ХАМАС. По его словам, текущая ситуация не позволяет восстановить турпоток в ближайшее время из-за риска возобновления конфликта на Ближнем Востоке.

