Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 14:16

Россиянам раскрыли, почему могут повысить плату за вывоз мусора

Экономист Казанцева: плата за вывоз мусора может расти из-за нехватки полигонов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Плата за вывоз мусора может вырасти из-за нехватки полигонов, заявила экономист Наталья Казанцева. По ее словам, переданным «ФедералПресс», коммунальщикам приходится увеличивать дальность вывоза с соответствующим возрастанием затрат.

Так как плата включает в себя затраты на вывоз и переработку мусора, то следует анализировать расходы на каждую из составляющих. Большинство мусора вывозится на полигоны, в которых уже сейчас наблюдается нехватка и приходится увеличивать дальность вывоза с соответствующим возрастанием затрат, — пояснила эксперт.

Ранее в Российском экологическом операторе опровергли информацию, что в России якобы рассматривается возможность значительного увеличения тарифов на утилизацию отходов. В пресс-службе РЭО выразили обеспокоенность тем, что некоторые издания могут искажать смысл цитат, вырывая их из контекста, чтобы привлечь внимание читателей.

коммунальщики
Россия
мусор
цены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России предложили изменить правила поступления олимпиадников в вузы
Минск и Вашингтон ведут переговоры по урегулированию на Украине
Нападение сталкера с ножом на женщину в Казани попало на видео
«Облизывать ботиночки»: Кушанашвили распек Пригожина за критику Пугачевой
Военэксперт раскрыл, что происходит в Купянске
В КГБ Белоруссии сообщили о прогрессе в переговорах с США
Раскрыто, в каком регионе России зимой отдыхать дешевле всего
Раскрыты детали телефонного разговора между Путиным и Мирзиеевым
Психиатр оценил шансы нижегородского некрофила выйти на свободу
Названы неожиданные последствия возможной конфискации активов России
Стало известно, где россияне предпочитают отдыхать зимой
На Украине выделили города с самыми злостными уклонистами
Военэксперт раскрыл расклад сил в сфере применения БПЛА
ВСУ лишились «ушей и глаз» в зоне СВО
Стало известно, от чего умер трехкратный олимпийский чемпион Дитятин
В «Альтернативе» оценили вероятность похищения семьи Усольцевых в рабство
«Все в топку»: политолог о последствиях конфискации замороженных активов РФ
Терапевт рассказал, что может спровоцировать резкое падение давления
В Европе зафиксировали усталость от поддержки Украины
МО: «Панцири» контролируют воздушное пространство над группой «Восток»
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.