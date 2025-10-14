Россиянам раскрыли, почему могут повысить плату за вывоз мусора Экономист Казанцева: плата за вывоз мусора может расти из-за нехватки полигонов

Плата за вывоз мусора может вырасти из-за нехватки полигонов, заявила экономист Наталья Казанцева. По ее словам, переданным «ФедералПресс», коммунальщикам приходится увеличивать дальность вывоза с соответствующим возрастанием затрат.

Так как плата включает в себя затраты на вывоз и переработку мусора, то следует анализировать расходы на каждую из составляющих. Большинство мусора вывозится на полигоны, в которых уже сейчас наблюдается нехватка и приходится увеличивать дальность вывоза с соответствующим возрастанием затрат, — пояснила эксперт.

Ранее в Российском экологическом операторе опровергли информацию, что в России якобы рассматривается возможность значительного увеличения тарифов на утилизацию отходов. В пресс-службе РЭО выразили обеспокоенность тем, что некоторые издания могут искажать смысл цитат, вырывая их из контекста, чтобы привлечь внимание читателей.