Россиянки бросились скупать меховые шапки из 90-х SHOT: в России растет спрос на кубанки и боярки из 90-х годов

Меховые шапки, популярные в 90-е годы, снова в тренде: спрос на эти головные уборы вырос вдвое по сравнению с прошлым годом, а цены в магазинах уже достигли внушительных отметок, передает SHOT. Речь идет о знаменитых кубанках и боярках.

Источник со ссылкой на продавцов пишет, что сегодня настоящая меховая кубанка стоит от 6 тыс. рублей. В 90-е они продавались по такой же цене.

Ранее стилист Анна Скороходова рассказала, что винтажные вещи лучше интегрировать в модные образы, сочетая их с современными элементами. Она также посоветовала грамотно выбирать старые модели по посадке, фасону и цветовой гамме.

До этого стилист Никита Карстен заявил, что этой осенью модно экспериментировать и комбинировать не сочетаемые на первый взгляд аксессуары. Помимо этого, теперь в тренде использование платков не только в качестве головного убора, но и как декор сумки или пояса. Это поможет сделать образ более индивидуальным, не перегрузив его, пояснил он. Эту осень он охарактеризовал как сезон микса и максимализма.