Стилист дала советы, как правильно носить винтажные вещи

Винтажные вещи лучше интегрировать в модные образы, сочетая их с современными элементами, заявила «Радио 1» стилист Анна Скороходова. Она также посоветовала грамотно выбирать старые модели по посадке, фасону и цветовой гамме.

Мне самой очень нравится вот этот «бабушкин сундук». Когда мы находим что-то безумно интересное. Однако весь образ на ретро-вещах строить не стоит. Старые модели часто имеют другую форму и крой, поэтому их нужно разбавлять современными элементами, — посоветовала Скороходова.

По мнению эксперта, для создания интересных образов нужны модная база и правильно подобранная винтажная вещь в качестве акцента. Важно не только уметь стилизовать старые вещи с современными, но и внимательно проверять состояние ретро-находок перед ноской.

Ранее стилист Никита Карстен заявил, что этой осенью модно экспериментировать и комбинировать не сочетаемые на первый взгляд аксессуары. Помимо этого, по его словам, теперь в тренде использование платков не только в качестве головного убора.