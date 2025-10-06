Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 13:36

Стилист дала советы, как правильно носить винтажные вещи

Стилист Скороходова: винтажные вещи лучше сочетать с современными элементами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Винтажные вещи лучше интегрировать в модные образы, сочетая их с современными элементами, заявила «Радио 1» стилист Анна Скороходова. Она также посоветовала грамотно выбирать старые модели по посадке, фасону и цветовой гамме.

Мне самой очень нравится вот этот «бабушкин сундук». Когда мы находим что-то безумно интересное. Однако весь образ на ретро-вещах строить не стоит. Старые модели часто имеют другую форму и крой, поэтому их нужно разбавлять современными элементами, — посоветовала Скороходова.

По мнению эксперта, для создания интересных образов нужны модная база и правильно подобранная винтажная вещь в качестве акцента. Важно не только уметь стилизовать старые вещи с современными, но и внимательно проверять состояние ретро-находок перед ноской.

Ранее стилист Никита Карстен заявил, что этой осенью модно экспериментировать и комбинировать не сочетаемые на первый взгляд аксессуары. Помимо этого, по его словам, теперь в тренде использование платков не только в качестве головного убора.

одежда
мода
тренды
стилисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Совфеде предложили обязать неработающих россиян платить за ОМС
Дизайнер раскрыла, почему в моду вошел русский стиль
Медик рассказала, как поддержать психическое здоровье
Лекорню объяснил, почему решил уйти в отставку
Политолог оценил сенсационные слова Меркель о вине Прибалтики в СВО
Прокуратура Польши заняла неожиданную позицию по делу «Северных потоков»
Налет БПЛА на Крым, фосфорные бомбы, пожар на НПЗ: ВСУ атакуют РФ 6 октября
Мостовой раскритиковал судейство в матче ЦСКА — «Спартак»
«Отсчет начался»: Макрона призвали уйти в отставку вслед за Лекорню
Злоумышленники разгромили на кладбище могилы бойцов СВО
Назван лидер голосования за новое изображение на купюре в 500 рублей
Родригез подал в суд на экс-супругу, которую бросил по телефону
Российский хоккеист наградил ветеранов СВО и стал врагом Киева
Журналист Ниязматов умер на 85-м году жизни
Избившего собаку-инвалида москвича доставили в полицию
Политолог оценил шансы Макрона удержаться у власти
Ветеран ЦСКА объяснил высокую результативность матча «Динамо» — «Локомотив»
Россиянка родилась без носа и жила так 14 лет
Стилист дала советы, как правильно носить винтажные вещи
Решетников раскрыл, как высокие ставки повлияли на экономику России
Дальше
Самое популярное
Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.