ВСУ целенаправленно уничтожают вышки сотовой связи

В Запорожской области украинские военные целенаправленно разрушают инфраструктуру связи, рассказала глава Васильевского района Наталья Романиченко. В беседе с ТАСС она пояснила, что под обстрелы регулярно попадают вышки мобильных операторов. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Кому нужна сотовая связь? Чтобы жители могли связаться со своими родными и близкими. Врага это не интересует. Мы все для них враги — и дети малые, и старшее поколение, кто бы это ни был, — рассказала она.

Романиченко отметила, что местные власти совместно с Минцифры РФ ремонтируют поврежденные станции, устанавливают новые и обеспечивают стабильный проводной интернет. Работы ведутся постоянно, заключила она.

Тем временем стало известно, что ВСУ с помощью БПЛА «Герань-2» поразили пункт временной дислокации подразделения ВСУ в районе населенного пункта Поповка Черниговской области. На кадрах ведомства видно скопление украинских бойцов на улице возле автомобилей и ликвидация самого пункта в частных домах.