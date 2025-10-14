Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 14:14

ВСУ целенаправленно уничтожают вышки сотовой связи

Романиченко: ВСУ бьют по вышкам в Запорожье, лишая людей связи

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Запорожской области украинские военные целенаправленно разрушают инфраструктуру связи, рассказала глава Васильевского района Наталья Романиченко. В беседе с ТАСС она пояснила, что под обстрелы регулярно попадают вышки мобильных операторов. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Кому нужна сотовая связь? Чтобы жители могли связаться со своими родными и близкими. Врага это не интересует. Мы все для них враги — и дети малые, и старшее поколение, кто бы это ни был, — рассказала она.

Романиченко отметила, что местные власти совместно с Минцифры РФ ремонтируют поврежденные станции, устанавливают новые и обеспечивают стабильный проводной интернет. Работы ведутся постоянно, заключила она.

Тем временем стало известно, что ВСУ с помощью БПЛА «Герань-2» поразили пункт временной дислокации подразделения ВСУ в районе населенного пункта Поповка Черниговской области. На кадрах ведомства видно скопление украинских бойцов на улице возле автомобилей и ликвидация самого пункта в частных домах.

Запорожская область
происшествия
атаки ВСУ
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России предложили изменить правила поступления олимпиадников в вузы
Минск и Вашингтон ведут переговоры по урегулированию на Украине
Нападение сталкера с ножом на женщину в Казани попало на видео
«Облизывать ботиночки»: Кушанашвили распек Пригожина за критику Пугачевой
Военэксперт раскрыл, что происходит в Купянске
В КГБ Белоруссии сообщили о прогрессе в переговорах с США
Раскрыто, в каком регионе России зимой отдыхать дешевле всего
Раскрыты детали телефонного разговора между Путиным и Мирзиеевым
Психиатр оценил шансы нижегородского некрофила выйти на свободу
Названы неожиданные последствия возможной конфискации активов России
Стало известно, где россияне предпочитают отдыхать зимой
На Украине выделили города с самыми злостными уклонистами
Военэксперт раскрыл расклад сил в сфере применения БПЛА
ВСУ лишились «ушей и глаз» в зоне СВО
Стало известно, от чего умер трехкратный олимпийский чемпион Дитятин
В «Альтернативе» оценили вероятность похищения семьи Усольцевых в рабство
«Все в топку»: политолог о последствиях конфискации замороженных активов РФ
Терапевт рассказал, что может спровоцировать резкое падение давления
В Европе зафиксировали усталость от поддержки Украины
МО: «Панцири» контролируют воздушное пространство над группой «Восток»
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.