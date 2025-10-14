В Минобороны раскрыли детали удара по пункту дислокации ВСУ под Черниговом Минобороны: ВС России «Геранями» поразили пункт дислокации ВСУ под Черниговом

Вооруженные силы РФ с помощью БПЛА «Герань-2» поразили пункт временной дислокации подразделения ВСУ в районе населенного пункта Поповка Черниговской области, передает пресс-служба Минобороны РФ. На кадрах ведомства, которые приводит ТАСС, скопление украинских бойцов на улице возле автомобилей и ликвидация самого пункта в частных домах.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские солдаты в боях у Луганской Народной Республики еженедельно ликвидируют порядка 4 тыс. украинских солдат. По его словам, речь идет о противостояниях на Купянском, Сватовско-Кременском и Донецком направлениях. Также у противника фиксируются серьезные потери в районе Северска.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон заявил, что спецоперация уже скоро перейдет в «предсмертную» фазу, и сравнил состояние Киева с «агонией». По словам эксперта, Россия способна самостоятельно производить все необходимое для спецоперации, в отличие от Украины и ее западных партнеров.