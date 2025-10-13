Пожар в Феодосии, теракт в Москве, удар по своим: ВСУ атакуют РФ 13 октября

В ночь на 13 октября над регионами РФ были сбиты 100 украинских дронов, сообщили в Минобороны. В Феодосии загорелась нефтебаза после атаки БПЛА, задерживаются пассажирские поезда. В Белгородской области и ДНР были ранены дети в результате обстрелов противника. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами РФ сбили беспилотники ВСУ

Силы ПВО уничтожили 103 украинских беспилотника над регионами России в ночь на 13 октября, сообщила пресс-служба Минобороны. Больше всего дронов было сбито над Крымом.

По данным ведомства, силы ПВО уничтожили и перехватили 19 БПЛА над акваторией Черного моря и 14 — над Ростовской областью. Два беспилотника сбили над акваторией Азовского моря, по одному — над Белгородской областью и Республикой Калмыкия.

За час над Крымом уничтожили 16 БПЛА. По словам главы полуострова Сергея Аксенова, один из дронов атаковал нефтебазу в Феодосии. Предприятие загорелось, однако пострадавших нет, сообщил он.

В связи с ЧП в регионе было задержано движение пассажирских поездов, заявили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

«Задерживаются поезда из-за происшествия в Феодосии. Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования», — сказано в сообщении.

Как ВСУ атаковали Белгородскую область

ВСУ направили почти 90 беспилотников и более 20 боеприпасов в сторону Белгородской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперштабе. В результате были повреждены частные дома, квартиры, пострадали семь человек, в том числе двое детей.

«В городе Грайвороне от удара FPV-дрона рядом с МКД был ранен мужчина. В поселке Пролетарский в результате атаки БПЛА на грузовой автомобиль пострадал мужчина. Еще один мирный житель был ранен при атаке беспилотника на грузовой автомобиль в поселке Ракитное», — сказано в публикации.

Кроме того, количество пострадавших в результате удара дрона по коммерческому объекту на участке автодороги Ракитное — Белгород увеличилось до четырех человек.

Ранее стало известно о ранении двоих 10-летних мальчиков в результате детонации дрона в Шебекино. По предварительным данным, ЧП произошло возле одного из многоквартирных домов.

«Один из них получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения бедра и плеча», — сообщили в оперштабе.

Отмечается, что родители доставили ребенка в центральную больницу города. У второго мальчика, которого привезли бойцы самообороны, была диагностирована баротравма. Для дальнейшей диагностики и лечения пострадавших отправят в детскую областную клиническую больницу.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Подростка тяжело ранило при обстреле ВСУ автобуса в ДНР

Подросток 2010 года рождения был тяжело ранен в результате удара дронов ВСУ по рейсовому автобусу в Горловке Донецкой Народной Республики, сообщил губернатор Денис Пушилин в Telegram-канале. Травмы различной степени тяжести также получили пять других мирных жителей.

«В Никитовском районе Горловки при атаке ударного БПЛА на рейсовый автобус № 2 тяжело ранен мальчик 2010 г. р. Ранения средней степени тяжести получили мужчина 2005 г. р., женщина 1965 г. р. Кроме того, пострадали мужчины 1960 и 1963 г. р. и женщина 1959 г. р. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Пушилин в Telegram-канале.

Военные ВСУ не дали своим бойцам сдаться в плен

В районе населенного пункта Новогригоровка в Запорожской области был зафиксирован случай применения украинских FPV-дронов против наемников из Колумбии, пытавшихся сдаться в плен, заявил боец ВС РФ группировки войск «Восток» с позывным Суматоха. Он отметил, что при отступлении подразделения ВСУ оставили значительное количество вооружения и экипировки производства стран НАТО.

«Когда они начинают сдаваться в плен, их убивают свои же FPV-дроны. Живыми нам их вытащить не получилось, потому что они [ВСУ] добивают их [сдающихся военнослужащих]. Случилось так, что наемник из Колумбии показал [белый] флаг. Но он не успел сдаться, потому что его свои же FPV-дроном „обнулили“», — сказал боец.

В Москве предотвратили теракт против офицера Минобороны РФ

ФСБ предотвратила в Москве убийство офицера Минобороны при сотрудничестве спецслужб Украины и «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщили в Центре общественных связей.

«Задержаны трое граждан России, причастных к сокрытию следов планировавшегося преступления, и выходец из одной из стран Центральной Азии — исполнитель террористической акции», — говорится в сообщении.

Как отметили в ФСБ, украинские спецслужбы с помощью нескольких мессенджеров руководили действиями исполнителя теракта. Злоумышленник планировал совершить подрыв в одном из густонаселенных районов Москвы. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.

В ведомстве добавили, что организатор теракта причастен к убийству начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. По данным ФСБ, речь идет о члене ИГ Саидакбаре Гуломове. Росфинмониторинг внес его в список террористов, он также был объявлен в розыск. На сайте ведомства отмечается, что Гуломов является уроженцем Узбекской ССР.

