Крым попал под удар более 10 украинских беспилотников

Средства ПВО сбили 16 беспилотников ВСУ в Крыму, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале. По информации ведомства, дроны уничтожили в период с 07:00 до 08:00 мск.

В период с 07:00 мск до 08:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым, — говорится в сообщении.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что силы ПВО в ночь на 13 октября ликвидировали 103 украинских беспилотника над регионами России. Больше всего атак пришлось на Крым — было сбито 40 БПЛА, также ВСУ пытались нанести урон Астраханской области — речь идет о 26 уничтоженных беспилотных летательных аппаратах.

До этого в Минобороны отметили, что 12 октября в период с 20:15 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО России было уничтожено 37 украинских БПЛА самолетного типа. Над территорией Республики Крым сбили 17 воздушных целей, над акваторией Черного моря — 15, над Курской областью и Азовским морем — по два и еще один — над Белгородской областью.