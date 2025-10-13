Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 октября: инфографика

В ночь на 13 октября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 103 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 12 октября до 07:00 мск 13 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 40 — над территорией Республики Крым, 26 — над территорией Астраханской области, 19 — над акваторией Черного моря, 14 — над территорией Ростовской области, два — над акваторией Азовского моря, один — над территорией Белгородской области и один — над территорией Республики Калмыкия, — сказано в сообщении.