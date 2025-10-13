Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 14:51

МАХ расширил возможности, добавив новую функцию

Мессенджер MAX расширил функциональность групповых звонков

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Национальный мессенджер MAX представил обновленные возможности для организации групповых звонков, сообщили в пресс-службе платформы. Теперь организатор конференции имеет возможность контролировать участие через «Зал ожидания», тогда как участники могут воспользоваться функцией «Поднять руку».

Помимо указанных функций, пользователи могут отправлять сообщения в чат встречи и записывать разговоры, которые автоматически сохраняются в папке «Избранное». Также в мессенджере появилась новая возможность организации звонков через групповые чаты.

Для организации группового видеозвонка в групповом чате необходимо выбрать значок телефонной трубки, которая располагается в верхней части экрана, и нажать на кнопку «подключиться к звонку». В этот момент у участников чата появится плашка «звонок в чате» с кнопкой «подключиться», — говорится в сообщении.

Отмечается, что длительность конференции не ограничена по времени или количеству участников. По завершении вызова пользователям будет предложено оценить качество связи.

Ранее МАХ ввел для авторов счетчик просмотров и анонсировал появление функции оформления цитат из постов. Теперь пользователи могут делиться прямыми ссылками на контент и скрывать публикации с маркировкой 16+.

