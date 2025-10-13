Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 14:59

Раскрыто, почему Европа закрывает глаза на депортацию русских из Латвии

Панкратов: закрывая глаза на депортацию русских из Латвии, Европа провоцирует РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

План Латвии по выдворению русскоязычных жителей согласуется с действиями западных спецслужб, заявил NEWS.ru научный сотрудник института стран СНГ Руслан Панкратов. Пор его мнению, они хотят спровоцировать Россию на ответные меры.

Ничего законного в депортации русских из Латвии нет. Все международные конвенции по защите прав национальных меньшинств просто нарушены. Плюс идет зондирование, насколько Москва готова защищать своих соотечественников, — заявил Панкратов.

По мнению аналитика, на этом власти Латвии не остановятся. Эксперт допустил усиление националистических настроений в стране.

После граждан Российской Федерации с ВНЖ пойдут неграждане, после неграждан возьмутся за граждан, которые не являются латышами по национальности, по крови. Сейчас уже вводится понятие «лояльность», (в юридическом аспекте такого слова вообще не существует), но у латышских националистов эта карта разыгрывается, — добавил эксперт.

Ранее стало известно о депортации из Латвии более 800 русскоязычных граждан РФ, имеющих вид на жительство. В основном это люди пожилого возраста, не сдавшие тест на владение латышским языком.

