Трамп назвал политика, без которого мир ждала бы третья мировая война Трамп: мир погрузился бы в третью мировую войну без Уиткоффа

Без спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа планету могла бы ждать третья мировая война, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления в кнессете. Он указал на важную роль чиновника в переговорах по Ближнему Востоку, передает NBC News.

Я знаю переговорщиков, которые действительно хороши, но без него мира на Ближнем Востоке бы не было — сейчас мы уже были бы в третьей мировой войне, — заявил Трамп.

Ранее президент США сообщил о готовности помирить еще две страны — Афганистан и Пакистан. Он подчеркнул, что хорошо разбирается в урегулировании конфликтов и уже спас миллионы жизней.

До этого Трамп выразил удовлетворение тем, что его план по урегулированию ситуации в секторе Газа получил широкую международную поддержку. Особое внимание он обратил на позитивный отклик со стороны России и других ключевых игроков.

Американский лидер также отметил, что даже те государства, которые изначально не участвовали в переговорах, в итоге поддержали его инициативу. Переломным моментом стало возобновление 6 октября непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США.