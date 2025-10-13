Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 11:48

Трамп заявил о готовности помирить еще две страны

Трамп выразил готовность помирить Афганистан и Пакистан

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что готов помирить Афганистан и Пакистан. Он подчеркнул, что хорошо разбирается в урегулировании конфликтов и уже спас миллионы жизней, передает пресс-служба Белого дома.

Сейчас идет война между Пакистаном и Афганистаном. <…> Я сейчас занимаюсь еще одной войной, потому что я хорошо разбираюсь в урегулировании конфликтов, — сказал Трамп.

Ранее глава афганского МИД Амир Хан Муттаки заявил в ходе официального визита в Нью-Дели, что его страна выступает за мирные отношения с Пакистаном. При этом Кабул сделает все для обеспечения собственной безопасности. Министр также призвал Пакистан следить за своими контрольно-пропускными пунктами.

До этого афганские ВВС нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор, после того как произошли вооруженные столкновения на границе двух стран. В некоторых районах восточной части города были слышны звуки непрерывных взрывов, а в нескольких местах вспыхивали пожары. Позже Минобороны Афганистана объявило о завершении «операции возмездия».

США
Дональд Трамп
Афганистан
Пакистан
конфликты
