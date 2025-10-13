Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 14:50

Раскрыты детали отношений иркутской школьницы с ее убийцей

Убитая под Иркутском школьница ранее встречалась с разрезавшим ее парнем

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Иркутской области девятиклассник убил школьницу, с которой ранее встречался, сообщил RT знакомый с ситуацией источник. Причиной трагедии стала ревность — подросток не смог смириться с разрывом и тем, что девушка общалась с другим.

Он ее ко всем ревновал. В тот вечер он пришел к ней поговорить. Но он был такой — со странностями, любил играть в компьютер, друзьям хвастался, что умеет играть ножами, — заявил собеседник издания.

Убийца учился в одной школе с жертвой. Он был на год старше. В минувшие выходные он во время прогулки увидел, что его возлюбленная обнимает другой подросток.

Ранее пресс-служба Следственного комитета сообщала, что подросток 14 лет убил двух девушек в городе Шелехове Иркутской области. Уточнялось, что одной из них была сверстница, с которой юноша поссорился в подъезде многоквартирного дома, а вторая попыталась защитить девочку. Обе пострадавшие скончались в больнице. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что местные власти организуют поддержку для семей и одноклассников погибших в Шелехове подростков. Глава региона провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка Татьяной Афанасьевой, чтобы координировать помощь пострадавшим.

