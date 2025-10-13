Боец ВСУ живет до четырех дней: наступление ВС РФ в Покровске 13 октября

Минобороны РФ сообщило о продвижении российских войск в районе Покровска. Как идет штурм города 13 октября, что стало главной угрозой для ВСУ, как долго президент Украины Владимир Зеленский собирается удерживать город?

Как продвигаются ВС РФ под Покровском

Минобороны РФ объявило о продвижении к востоку от Покровска.

«Подразделения группировки войск „Центр“ активными наступательными действиями освободили населенный пункт Московское ДНР», — сообщили в оборонном ведомстве.

Московское (оно же Казацкое) — небольшое село в Покровском районе, расположенное на подступах к Мирнограду. Штурмовые действия в этом районе ведутся с начала боевых действий под Покровском. По данным карт DIVGEN, Московское было взято еще 10 октября, но только сейчас Минобороны РФ официально подтвердило освобождение поселка.

Как штурмуют Покровск, что сейчас происходит в городе

Военкор Евгений Лисицын сообщил о продвижении ВС РФ на юге Покровска (Красноармейска).

«Штурмовики ВС РФ ведут бои за шахту „Покровская“ и продвигаются в направлении Гришино. Также под нашим огневым контролем все дороги между Покровском и Мирноградом. На юге наши войска выбили ВСУ из Казацкого и Балагана, начались бои за Мирноград. В районе Владимировки расширена зона прорыва», — сообщил Лисицын.

Также развивается наступление к северу от Покровска.

«Под контролем ВС РФ находится южная часть Молодецкого, а также восточная часть Родинского. На Добропольском участке подразделения РФ продвигаются от Попова Яра и Панковки в сторону Шахово. Отмечается наступление в районе Никаноровки», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что силы ВСУ в Родинском практически окружены.

«Наши подразделения смогли сковать противника в районе населенного пункта Родинское. Практически окружили его, и сейчас проходит зачистка вооруженных формирований в районе данного населенного пункта», — отметил Пушилин в телеэфире.

Украинские военные каналы встревожены ситуацией в Родинском: если ВС РФ закрепятся в селе, все дороги в Покровск окажутся под прямым и перекрестным огнем, что означает полуокружение обороняющейся группировки.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Когда будет взят Покровск, освободят ли до зимы 2025 года

Украинский «инсайдерский» Telegram-канал «Легитимный» подтверждает, что Покровск и Мирноград уже находятся в оперативном окружении. Вероятность образования Покровского котла оценивается в 70%. При этом оборона Покровска оказалась крайне кровопролитной для ВСУ.

«Средняя продолжительность жизни украинского солдата в Покровской воронке — три-четыре дня. Это рекорд, даже в Бахмутовской мясорубке средняя продолжительность жизни солдата была около 14 дней. Покровская воронка уничтожила тысячи единиц техники ВСУ и десятки тысяч украинских солдат за эти два месяца, но Зеленский и Генштаб ВСУ так и не смогли добиться результатов. Покровская воронка сжирает всю оставшуюся боеспособность ВСУ в ускоренном режиме», — утверждает «Легитимный».

Украинские военные каналы в Telegram публикуют панические сообщения о происходящем в Покровске.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Что хуже всего — русские не останавливаются. Бьют без перерывов, минута за минутой, пока все не превратится в пепел. Похоже, план один: замкнуть кольцо и вырезать все, что держит покровский рубеж», — утверждают в ВСУ.

«Легитимный» пишет, что Зеленский потребовал от главкома ВСУ Александра Сырского удерживать Покровск и Мирноград еще месяц: это время необходимо, чтобы «затащить президента США Дональда Трампа в украинский кризис».

«Наши источники указывают, что Покровский котел может образоваться уже в первых числах ноября. После покровского провала ВСУ начнут отступать еще быстрее, а фронт будет буквально трещать по швам», — утверждает «Легитимный».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

