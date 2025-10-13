Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 13 октября 2025 года, что сейчас происходит у Харькова, Волчанска, Липцев, как идет окружение Купянска, где ВСУ оставили десятки трупов?

Какова ситуация на Харьковском направлении в понедельник, 13 октября

Российские штурмовые группы продвигаются на левом берегу реки Волчьей в Волчанске и в лесу западнее Синельниково при содействии авиации ВКС РФ, артиллерии и расчетов ТОС-1А, ВСУ пытаются контратаковать большими силами, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В лесу возле Синельниково „Воины Севера“, сломив ожесточенное сопротивление противника, продвинулись на 450 м. В Волчанске на левом берегу реки Волчьей наши штурмовики с тяжелыми боями продвинулись на 300 м», — уточнил источник.

По данным «Северного ветра», ВСУ доукомплектовали штурмовые подразделения 57-й мотопехотной и 127-й тяжелой механизированной бригад мобилизованными и попытались отбить ранее утраченные позиции в Волчанске; замысел и районы формирования украинских штурмовых групп были известны разведке, в результате ожесточенных стрелковых боев и комплексного огневого поражения контратака отражена, ВСУ оставили десятки трупов — потери составили не менее 30 человек живой силы.

«На участке фронта Меловое — Хатнее штурмовые подразделения „северян“ при поддержке авиации, артиллерии и „Солнцепеков“ продвинулись на 500 м. В ходе продвижения уничтожен вражеский танк. На Липцевском участке фронта без существенных изменений. Расчеты FPV и артиллерия „Бесстрашных“ наносили удары по выявленным пунктам управления БПЛА ВСУ в Липцах и окрестностях», — утверждает канал.

По сообщению Telegram-канала WarGonzo, ВС РФ прорвались в городскую застройку Купянска с двух флангов, создав условия для оперативного окружения центральной части города; ВСУ контратакуют западнее Радьковки.

«На Волчанском направлении ВС РФ продвигаются в Волчанске, Синельниковском лесу. Продолжается наступление на восточном фланге — на участке Меловое — Хатнее», — добавили авторы.

«На Купянском фронте ВС РФ установили огневой контроль над центром Загрызово. В Купянске наши силы ведут бои, чтобы закрепиться в юго-восточной части города», — добавил политик.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Это конец», — описывают пользователи Сети перспективы ВСУ в Купянске.

Как утверждает экс-депутат Верховной рады Олег Царев, российские войска поразили позиции ВСУ в районе Двуреченского; у Синельниковского леса ВС РФ отбили опорный пункт.

Военный эксперт Геннадий Алехин заявил, что на Купянском участке идут упорные бои, кольцо вокруг подразделений ВСУ в городе «вот-вот замкнется», однако говорить об освобождении населенного пункта еще рано.

Потери ВСУ за сутки в Харьковской области составили более полусотни человек личного состава; уничтожены различные вооружения и техника, шесть пунктов управления БПЛА, сообщил «Северный ветер».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Северная группировка войск разбила формирования ВСУ и погранслужбы Украины близ Волчанска и Боголовки Харьковской области, следует из актуальной сводки Министерства обороны России.

«ВСУ потеряли более 160 военнослужащих и восемь пикапов. Уничтожены два склада боеприпасов и шесть складов материальных средств», — добавили в ведомстве.

Читайте также:

Погода в Москве в понедельник, 13 октября: заморозки, снег и гололедица?

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 октября: где сбои в РФ

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября