13 октября 2025 в 06:42

Шесть регионов Украины услышали знакомый сигнал

Воздушная тревога объявлена в Киеве и пяти областях Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Киева и пяти областей Украины была объявлена воздушная тревога, сообщили на официальном интернет-ресурсе страны, предназначенном для оповещения мирного населения. Дополнительной информации не уточняется.

Сигналы оповещения прозвучали в Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Системы оповещения сработали в штатном режиме.

Ранее появилась информация о взрывах в Киеве. Кличко предупреждал жителей города, что на фоне атаки БПЛА в столице могут быть перебои со светом и водоснабжением. Очевидцы также сообщали о прилетах и пожарах в Броварах и Печерском районе Киева.

До этого Ильичевский порт под Одессой временно прекратил работу после ночных взрывов. Как уточнил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, данный объект использовался для хранения боекомплектов и техники НАТО.

Кроме того сообщалось, что в результате детонации взрывоопасного предмета в Кировском районе Донецка на территории садового товарищества «Дружба» погибла женщина 1980 года рождения. Также ранения средней степени тяжести получил мужчина 1985 года рождения.

Киев
Сумская область
сирены
Харьковская область
