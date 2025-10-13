«Словоблуд и безумец»: в ГД высмеяли угрозы Макрона в сторону России

Угрозы президента Франции Эммануэля Макрона в адрес России сравнимы с криком отчаяния, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, союзники французского лидера начали отдаляться от него из-за резких и провокационных высказываний.

Эти нелепые угрозы в адрес России — ничто иное, как призывный крик быстро идущего на дно тщедушного Макрона, который истерично захлебывается в собственноручно создаваемой им волне, состоящей из пустых скандалов, лжи и лицемерия. Поэтому от Макрона оперативно начали дистанцироваться его вчерашние союзники, не желающие платить по счетам словоблуда и безумца, — отметил Шеремет.

Ранее Макрон предупредил Россию о возможных последствиях в случае отказа от переговоров по конфликту на Украине. Он выразил надежду на мирное разрешение конфликта, ссылаясь на недавнее соглашение между Израилем и ХАМАС.

Депутат Госдумы Алексей Чепа ранее заявил, что Макрон прибегает к угрозам в адрес России с целью избежать процедуры импичмента. По словам Чепы, глава Франции пытается защитить свой политический имидж, однако его высказывания не оказывают значительного влияния.