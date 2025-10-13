«На волоске от импичмента»: в Госдуме объяснили угрозы Макрона в адрес РФ Депутат Чепа: Макрон пытается спастись от импичмента угрозами в адрес России

Президент Франции Эммануэль Макрон использует угрозы в адрес России, чтобы избежать импичмента, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, глава государства стремится защитить свой имидж, но его слова не имеют влияния.

Россия всегда была готова к мирным переговорам. Их условия были согласованы в Анкоридже, что полностью не устроило Украину и некоторые европейские страны. Жалкая попытка обвинить Россию [в срыве переговоров] — это попытка угрозы. Мы понимаем, что Макрон сам еле-еле держится на волоске от импичмента. Во Франции идет смена правительства за правительством. Народ не доверяет руководству страны и Макрону в частности. Поэтому все эти действия и заявления — попытки показать свою силу и власть. За этим ничего не стоит, — отметил Чепа.

Он подчеркнул, что украинское руководство находятся под давлением со стороны Макрона, который активно препятствует проведению переговоров. Президент Франции, по словам депутата, пытается навязать свои условия, которые не были согласованы в Анкоридже.

Они тогда говорили, что [полное прекращение огня] приведет только к определенным процессам, которые в дальнейшем спровоцируют усиление конфликта. Украина отступает, ей требуется передышка, передислокация войск, поставки нового оружия. Мы это видели в 2022 году, когда были попытки приостановки конфликта. Все приводило к одному и тому же. Это жалкая попытка обмануть Россию и ввести в заблуждение мировую общественность, — заключил Чепа.

Ранее Макрон предупредил РФ о возможных последствиях в случае отказа от переговоров по Украине. Он выразил надежду на мирное разрешение конфликта, ссылаясь на недавнее соглашение между Израилем и ХАМАС.