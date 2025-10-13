Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 14:53

Смертельное ДТП с участием иномарки и большегруза произошло в Забайкалье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Забайкальском крае водитель Toyota Gaia погиб при столкновении с большегрузом Dongfeng, пишет «МК в Чите» со ссылкой на Госавтоинспекцию. Смертельное ДТП произошло на 929 км федеральной трассы «Байкал» в Улетовском округе.

Согласно предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел на встречную полосу, по которой двигался грузовик. В Toyota Gaia в момент аварии также находилась 44-летняя пассажирка. Ее госпитализировали.

Ранее во Внуково двое детей оказались зажаты в автомобиле. ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика произошло в поселке совхоза «Крекшино».

До этого на трассе М-1 «Беларусь» в Подмосковье произошло крупное ДТП — столкнулись три легковых авто и два грузовика. Двоих пострадавших доставили в больницу.

ДТП
Забайкалье
грузовики
аварии
