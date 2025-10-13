Украине предрекли сокращение населения до рекордного минимума

Численность населения Украины в перспективе 10 лет может снизиться до крайне низких показателей, заявил глава Киевской школы экономики Тимофей Милованов. По его оценке, при пессимистичном развитии событий количество жителей страны способно уменьшиться до 15 или даже 10 млн человек, передает «Украинская правда».

Эксперт отметил, что существует и оптимистичный сценарий демографического развития, при котором население может стабилизироваться на отметке 35-40 млн человек. Милованов пояснил, что такой позитивный вариант возможен при успешном восстановлении страны, интеграции в Европейский союз и создании привлекательных условий для жизни.

Это будет немного как в Израиле. Если будет восстановление, позитивный вайб, и мы справимся с внешним вызовом, станем частью Европейского союза, здесь будет гораздо больше смысла жизни. Потому что каждый на Украине может стать тем, кем захочет, — сказал аналитик.

Ранее сообщалось, что украинские предприятия начали привлекать иностранных работников из-за нехватки кадров. По словам сооснователя компании HRD-club Дмитрия Дегтяра, в страну в основном приезжают специалисты из Индии и Бангладеш, включая разнорабочих, водителей, сварщиков и логистов. Он отметил, что трудоустройство иностранных работников требует упрощения, поскольку процедура сейчас занимает около шести месяцев и требует значительных затрат работодателей.