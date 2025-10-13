Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 09:40

Пять человек пострадали при массированной атаке ВСУ на российский регион

ВСУ запустили по Белгородской области почти 90 БПЛА

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Почти 90 беспилотников и более 20 боеприпасов направили ВСУ в сторону Белгородской области за минувшее сутки, сообщили в региональном оперштабе. В результате были повреждены частные дома, квартиры, пострадали пять человек, в том числе двое детей.

В городе Грайворон от удара FPV-дрона рядом с МКД ранен мужчина. В поселке Пролетарский в результате атаки БПЛА на грузовой автомобиль ранен мужчина. Еще один мирный житель ранен при атаке беспилотника на грузовой автомобиль в поселке Ракитное. В городе Шебекино после детонации дрона возле МКД пострадали двое детей, — сказано в публикации.

Кроме того, количество пострадавших от недавнего удара дрона по коммерческому объекту на участке автодороги Ракитное — Белгород увеличилось до четырех человек. Изначально пострадали двое.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что силы ПВО за ночь ликвидировали 103 украинских беспилотника над регионами России. Больше всего атак пришлось на Крым — было сбито 40 БПЛА, также ВСУ пытались нанести урон Астраханской области — речь идет о 26 уничтоженных беспилотных летательных аппаратах.

СВО
ВСУ
ВС РФ
Белгородская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Черноморский флот отреагировал на всплытие подлодки у берегов Франции
Выяснилось, кто был организатором готовившегося теракта в Москве
Домашние гренки из белого хлеба: возвращаем советский вкус
Володин пригрозил высылкой нелегальным мигрантам
В Москве предотвратили теракт против офицера Минобороны
Россиянам перечислили полезные добавки к молоку при простуде
Россия проигнорировала призыв Филиппин о военном сотрудничестве
Психолог рассказал, как остановить хамство
В Якутии паром застрял посреди льдов
Комик Хазанов продал почти всю недвижимость в России за 706 млн рублей
Пушилин рассказал, что происходит под Красноармейском
Командир БПЛА сообщил об использовании ВСУ мусоровозов
Пять человек пострадали при массированной атаке ВСУ на российский регион
Прикормившие двух медвежат на Камчатке россияне попали под проверку
Попавшим в рабство в Мьянме россиянам дали совет
Трамп передумал отправляться в рай через Украину
Российский боец убегал от гранаты и неожиданно зачистил вражеский окоп
Военный эксперт раскрыл еженедельные потери ВСУ под ЛНР
Аналитик предупредил о расширении фронта против России странами Запада
Россиянам спрогнозировали резкое снижение ключевой ставки в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября
Россия

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.