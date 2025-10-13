Пять человек пострадали при массированной атаке ВСУ на российский регион

Почти 90 беспилотников и более 20 боеприпасов направили ВСУ в сторону Белгородской области за минувшее сутки, сообщили в региональном оперштабе. В результате были повреждены частные дома, квартиры, пострадали пять человек, в том числе двое детей.
В городе Грайворон от удара FPV-дрона рядом с МКД ранен мужчина. В поселке Пролетарский в результате атаки БПЛА на грузовой автомобиль ранен мужчина. Еще один мирный житель ранен при атаке беспилотника на грузовой автомобиль в поселке Ракитное. В городе Шебекино после детонации дрона возле МКД пострадали двое детей, — сказано в публикации.
Кроме того, количество пострадавших от недавнего удара дрона по коммерческому объекту на участке автодороги Ракитное — Белгород увеличилось до четырех человек. Изначально пострадали двое.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, что силы ПВО за ночь ликвидировали 103 украинских беспилотника над регионами России. Больше всего атак пришлось на Крым — было сбито 40 БПЛА, также ВСУ пытались нанести урон Астраханской области — речь идет о 26 уничтоженных беспилотных летательных аппаратах.