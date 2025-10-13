Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 16:14

В РСТ ответили, насколько безопасно отдыхать в Израиле после перемирия

Вице-президент РСТ Барзыкин: курорты Израиля не могут гарантировать безопасность

Фото: Daniil Ivanov/Russian Look/Global Look Press

Курорты Израиля пока не могут гарантировать безопасность туристам из РФ после перемирия с палестинским движением ХАМАС, заявил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, текущая обстановка не позволяет возобновить турпоток в ближайшей перспективе, так как сохраняется риск эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Рано говорить о том, когда туристы из РФ могут посетить Израиль. Дают разные оценки, все будет зависеть от ситуации. Если все будет спокойно и не будет эскалации, то и оттуда к нам смогут прилететь, и мы к ним. Но сейчас эти гарантии никакие курорты дать не могут. В ближайшей перспективе [возобновление турпотока] навряд ли будет. Ранее туристическое направление в Израиль было популярно, а сейчас нет. Конечно, это не туристическая дестинация из-за фактора безопасности, но в дальнейшем все может наладиться, — пояснил Барзыкин.

Ранее заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин заявил, что россиянам, которые попали в рабство в мошеннический кол-центр в Мьянме, нужно как-то подать сигнал о помощи. По его словам, в диппредставительство, как правило, обращаются близкие тех, кто смог дозвониться и сообщить о своей проблеме.

