«Зачем его держать?»: Меркачева призвала освободить некрофила-кукловода

Нижегородского некрофила Анатолия Москвина следует выписать из психиатрической больницы, заявила NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. По ее словам, таланты душевнобольного следует направить в правильное русло.

Я разбиралась с этой историей и изучила все материалы дела. 7 мая было принято очередное решение Ленинским судом Нижегородской области о продлении ему принудительного лечения на шесть месяцев. Эти шесть месяцев истекают 7 ноября. И, соответственно, должны принимать новое решение. Мне кажется, шансы, что сейчас его все-таки освободят, есть. Зачем его держать? Сколько его держать? Нет никаких сомнений, что стоит держать всю жизнь человека, который насилие совершил, будучи в этом состоянии. Но у Москвина нет ничего подобного. Он не был агрессивен, — отметила Меркачева.

По ее словам, Москвин не совершал никаких действий, которые можно было бы классифицировать как насилие. Как считает правозащитница, мужчину можно обвинить только в причинении морального вреда родным и близким погибших детей, которых откопал некрофил. При этом, уточнила Меркачева, многие отказались от претензий, так как он не насиловал трупы и ничего им не отрезал.

Она подчеркнула, что люди такого рода обладают необычными способностями, но при этом страдают от определенных психических расстройств. По ее мнению, им необходимо обеспечить благоприятные условия для работы и осуществлять постоянный контроль за их деятельностью.

Я разговаривала с известным ученым, он работал в психиатрической больнице в Москве, куда попадали вот такие шизофреники, которые были одновременно очень талантливые. Он считал, что их нужно помещать в специальные учреждения. Он приводил пример, что среди выдающихся личностей, которые вошли в историю мировой культуры, были люди с таким же диагнозом, как у Москвина, — заключила Меркачева.

Ранее сообщалось, что Москвина планируют выписать из психбольницы через месяц. Учреждение, куда его отправили на принудительное лечение в 2012 году, готовит документы в суд, чтобы освободить пациента и передать его под опеку родственникам, учитывая его недееспособность.