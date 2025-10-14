Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 13:41

Россиянам назвали наиболее выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

В 2026 году наиболее выгодно брать отпуск в апреле, июле и октябре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2026 году наиболее выгодно брать отпуск в июле, заявил ТАСС юрист Александр Южалин. Также с наименьшими потерями по зарплате можно отдохнуть в апреле, сентябре, октябре и декабре.

Самым выгодным месяцем для использования отпуска будет июль. Немного хуже будет апрель, сентябрь, октябрь и декабрь, — сказал Южалин.

При этом он отметил, что наименее выгодно уходить в отпуск в январе, мае и феврале. Эксперт пояснил, что лучше брать отпуск в месяцы, где много рабочих дней, так как выплаты сотрудникам рассчитываются исходя из их средней зарплаты.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что регулярная премия не может быть аннулирована в период нахождения сотрудника в отпуске. Он добавил, что законодательные изменения, вступившие в силу в начале осени, защищают сотрудников от необоснованных лишений или уменьшений денежного поощрения.

До этого стало известно, что в 2026 году можно разработать стратегию распределения 28 дней отпуска, позволяющую значительно увеличить продолжительность отдыха. Начинать год эксперт рекомендует с зимнего марафона: присоединив пять дней отпуска к новогодним каникулам, можно получить 18 дней непрерывного отдыха.

Россия
россияне
отпуска
даты
