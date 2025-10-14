Россиянам раскрыли, могут ли их лишить премии в отпуске

Регулярная премия не может быть аннулирована в период нахождения сотрудника в отпуске, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, законодательные изменения, вступившие в силу в начале осени, защищают сотрудников от необоснованных лишений или уменьшений денежного поощрения.

С 1 сентября 2025 года вступили в силу важные изменения в трудовом законодательстве, которые существенно укрепляют позиции работников в вопросах премирования. Теперь условия и критерии получения премий должны быть четко определены и доведены до сведения каждого сотрудника. Это исключает произвольное лишение или уменьшение премиальных выплат. Лишение сотрудника премии по причине нахождения в отпуске по уходу за ребенком является дискриминацией. Если премия является регулярной и предусмотрена системой оплаты труда, работник имеет право на ее получение независимо от нахождения в отпуске или декрете, — отметил Чаплин.

Депутат подчеркнул, что подобный подход может рассматриваться как нарушение права работника на отдых. По его словам, в случае возникновения подобных ситуаций сотрудники могут обратиться за защитой своих прав в инспекцию труда или прокуратуру.

При регулярной задержке премиальных выплат работник вправе требовать компенсацию в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки. Важно отличать разовые поощрительные выплаты от регулярных премий, которые являются частью системы оплаты труда, — заключил Чаплин.

