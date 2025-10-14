Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 14:24

Россию призвали готовиться к «неблагоприятным сценариям» из-за учений НАТО

Эксперт Дандыкин: России из-за учений НАТО следует готовиться к любым сценариям

Фото: Shutterstock/FOTODOM

России следует готовиться к любым сценариям, включая неблагоприятные, на фоне проходящих учений НАТО Steadfast Noon, сообщил военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии газете «Известия». По его мнению, в рамках учений силы Североатлантического альянса могут отрабатывать сценарии по ограничению морского трафика, включая полную блокировку Датских проливов и нанесение ударов по критической инфраструктуре.

Несмотря на формальный характер, интенсивность учений и их географическая близость к России требуют от нас повышенного внимания и готовности к любым неблагоприятным сценариям, — заявил эксперт.

Ранее специальный представитель президента РФ по вопросам договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства Александр Грушко заявил, что учения НАТО у границ России принимают все более агрессивный характер. По его словам, это выражается в общей военно-политической ситуации на восточном фланге Альянса, где растет количество учений. Риски эскалации, как отметил дипломат, очень велики.

учения
НАТО
Россия
границы
