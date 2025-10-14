Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 14:14

Стало известно о продаже бойцам СВО неработающих антидроновых одеял

В зоне СВО военным начали продавать неработающие антитепловизионные одеяла

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Бойцам СВО начали продавать неработающие антитепловизионные одеяла и пончо, пишет Telegram-канал «Архангел спецназа». По данным источника, предметы якобы должны защищать от беспилотников, но операторы дронов все равно видят цель. В Минобороны России эти данные не комментировали.

Одеяла предназначены для темного времени суток. Канал отмечает, что применением таких пончо в условиях реальных боевых действий военные пытаются обмануть судьбу. Авторы поста предупредили, что покупка не сработает, а погибшие из-за БПЛА военные будут опубликованы на видео.

В публикации призвали не слушать «местных ниндзя-рейнджеров» и «барыг» из неизвестных фирм, которые советуют применять подобные приспособления. Канал напомнил, как за пультом управления БПЛА сидит целый расчет из людей, которые жаждут «убить как можно больше».

Ранее в Ульяновской области из-за ошибки сотрудника социального фонда жене бойца СВО недоплатили детское пособие. В региональной прокуратуре уточнили, что незаконно была удержана сумма в размере 15 тыс. рублей.

СВО
одеяла
дроны
ВС РФ
