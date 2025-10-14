Терапевт перечислил неочевидные факторы, снижающие иммунитет

Резкое сокращение светового дня, изменения в рационе, а также плохая экология способствуют снижению иммунитета, заявил «Газете.Ru» терапевт Дмитрий Карпенко. Среди других негативных факторов он выделил похолодание, сырость и долгое нахождение в закрытых помещениях.

Кроме того, осень — пора возвращения из отпусков в коллективы. Это еще один фактор, снижающий иммунитет: дети идут в школы и сады, взрослые — в офисы, происходит активный обмен вирусами. Кроме того, стресс тоже негативно влияет на иммунитет, — подчеркнул Карпенко.

Врач уточнил, что дефицит солнечного света снижает выработку витамина D, который критически важен для работы иммунных клеток. Кроме того, сокращение светового дня приводит к сонливости и общей слабости организма.

Ранее терапевт Мария Рожкова заявила, что сбалансированный и богатый рацион позволит укрепить иммунитет в сезон ОРВИ. По ее словам, немаловажен качественный сон, а также эмоциональное спокойствие.