14 октября 2025 в 14:00

Сын предсказателя Вольфа Мессинга окажется на улице из-за долга в 7 млн

Дмитрий Мессинг

Сын заслуженного артиста РСФСР Вольфа Мессинга Дмитрий сообщил NEWS.ru, что его трехкомнатная квартира в южном районе Подольска находится в залоге у банка, которому он должен семь миллионов рублей. По его словам, до Нового года жилье будет выставлено на торги.

Я несколько раз перезакладывал свою квартиру в разных банках. Все сроки уже вышли. До Нового года квартира будет выставлена на торги. Мой долг семь миллионов рублей, и я еще после этого останусь должен. По рыночной цене мою квартиру, конечно, же никто не купит. Пока, слава Богу, квартиру не опечатали и не вскрыли. Я подал на банкротство. Но это в целом никак не спасает мое безвыходное положение, — сказал сын Мессинга.

По словам Дмитрия Вольфовича, к нему несколько раз приходили судебные приставы. Собеседник признался, что питается просроченными продуктами и ночует у знакомых.

Несколько раз приходили судебные приставы и сотрудники банка. После их визитов я скрываюсь! После работы хожу по городу, собираю баночки жестяные рубль к рублику. За магазинами часто выбрасывают просрочку, я не брезгую все подбираю. Ночую у знакомых, кто приютит. Пару раз на кладбище перекантовался, — сказал он.

Как добавил Дмитрий Вольфович, он любил тратить деньги на путешествия, поэтому ему приходилось брать в долг. По словам собеседника, он также предпочитал походы по дорогим бутикам.

Я работал, но какой бы зарплаты хватило на мои путешествия?! Брал в долг. Я же по жизни романтик. Люблю общество красивых девушек. Никогда не пройду мимо дорогого бутика. Зубы дорогие себе сделал! У меня один велосипед известной марки стоит почти полмиллиона рублей. И вот все это для меня в одночасье закончилось, — добавил сын Мессинга.

Ранее Дмитрий Вольфович рассказал о прогнозе отца на 2025 год. По его словам, Россию ждут большие перемены. Как добавил собеседник, отец явился к нему во сне в январе, накануне годовщины снятия блокады Ленинграда, и сообщил, что после мая в стране начнутся события, «за которыми все не будут успевать следить».

