14 октября 2025 в 15:01

Психиатр оценил шансы нижегородского некрофила выйти на свободу

Психиатр Шуров: некрофил Москвин вряд ли окажется на свободе

Анатолий Москвин Анатолий Москвин Фото: Олег Золото/РИА Новости

Нижегородский некрофил Анатолий Москвин вряд ли окажется на свободе, заявил «Вечерней Москве» психиатр Василий Шуров. Как отметил специалист, мужчину, вероятнее всего, не выпустят из психбольницы, поскольку есть риск, что он вновь вернется к преступлениям.

У Москвина уже очень солидный возраст, и, скорее всего, у него сформировалась серьезная гиперфиксация на той деятельности, за которую его отправили в клинику. Выйти в устойчивую ремиссию в таком состоянии очень сложно. Ну и, конечно, его отправка на амбулаторное лечение — это вопрос ответственности докторов, — пояснил Шуров.

Он добавил, что, если Москвин все-таки выйдет на свободу и вновь начнет раскапывать трупы, произойдет серьезный общественный резонанс. В связи с этим врачам психбольницы проще не выпускать мужчину, заключил специалист.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что правоохранители оставят в покое Москвина, если его выпишут из психбольницы. Он уточнил, что мужчине после выхода на свободу не нужно будет отмечаться в МВД.

маньяки
общество
психиатры
преступления
