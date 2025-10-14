Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 12:28

Адвокат раскрыл, что будет с некрофилом-кукольником после выхода на свободу

Адвокат Багатурия: полиция оставит Москвина в покое в случае выхода на свободу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранители оставят в покое нижегородского маньяка-некрофила Анатолия Москвина, если его выпишут из психбольницы, заявил «Ридусу» адвокат Вадим Багатурия. Он уточнил, что мужчине после выхода на свободу не нужно будет отмечаться в МВД.

Полиция оставит некрофила в покое. Регулярно отмечаться в правоохранительных органах Анатолию Москвину будет не нужно. Если за ним и установят административный надзор, то неофициальный, — подчеркнул Багатурия.

По словам юриста, Москвин признан недееспособным. Ответственность за него ляжет на плечи родственников и медиков, пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что Москвина собираются выписать из психбольницы через месяц. Учреждение, куда его поместили на принудительное лечение в 2012 году, подает документы в суд, чтобы выписать пациента и передать его под опеку родственникам.

адвокаты
маньяки
Нижний Новгород
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге женщина погибла от отравления алкоголем
Россиянам назвали наиболее выгодные месяца для отпуска в 2026 году
Украинка в Польше с помощью дипфеков набрала кредиты на сограждан
Армия России отразила атаку дронов и безэкипажных катеров под Херсоном
Двух лошадей увезли из СНТ после жуткого нападения одной из них на женщину
Россиянам напомнили, что нужно делать на Покров Богородицы
Гульбишник по-белорусски: вкуснейшая запеканка с картошкой и грибами
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 14 октября, фото, видео
На «Госуслугах» появился новый способ защитить аккаунт
Военэксперт назвал сроки запуска в серию новых установок для Tomahawk
Раскрыт масштаб дезертирства в украинской армии
В России составят новые маршруты для беспилотных автомобилей
Беглый президент Мадагаскара пошел на необычный шаг на фоне протестов
Невролог раскрыл неожиданный симптом инсульта
В Петербурге ИИ оштрафовал бизнесмена на 50 тысяч рублей
США грозит катастрофа, которую предсказывал Жириновский
Погода в Москве в среду, 15 октября: ждать ли заморозки и мокрый снег
Водителей предупредили об опасности шипованных покрышек
«Потребность в поклонении»: психиатр о критике Трампом своего фото
Военэксперт объяснил особенность неуловимой установки для пуска Tomahawk
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник
Общество

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.