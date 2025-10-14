Адвокат раскрыл, что будет с некрофилом-кукольником после выхода на свободу

Адвокат раскрыл, что будет с некрофилом-кукольником после выхода на свободу Адвокат Багатурия: полиция оставит Москвина в покое в случае выхода на свободу

Правоохранители оставят в покое нижегородского маньяка-некрофила Анатолия Москвина, если его выпишут из психбольницы, заявил «Ридусу» адвокат Вадим Багатурия. Он уточнил, что мужчине после выхода на свободу не нужно будет отмечаться в МВД.

Полиция оставит некрофила в покое. Регулярно отмечаться в правоохранительных органах Анатолию Москвину будет не нужно. Если за ним и установят административный надзор, то неофициальный, — подчеркнул Багатурия.

По словам юриста, Москвин признан недееспособным. Ответственность за него ляжет на плечи родственников и медиков, пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что Москвина собираются выписать из психбольницы через месяц. Учреждение, куда его поместили на принудительное лечение в 2012 году, подает документы в суд, чтобы выписать пациента и передать его под опеку родственникам.