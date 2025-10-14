Стало известно, от чего умер трехкратный олимпийский чемпион Дитятин Советский гимнаст Дитятин скончался от острой сердечной недостаточности

Трёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин ушел из жизни из-за острой сердечной недостаточности, передает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что у спортсмена ранее не было серьезных заболеваний. Его уход стал шоком для семьи и преданных фанатов.

Александр Дитятин — выдающийся спортсмен, семикратный чемпион мира. В 1980 году на Олимпиаде он стал первым в истории гимнастом, завоевавшим медали во всех восьми видах программы.

Ранее сообщалось, что Дитятин скончался в возрасте 68 лет. Спортсмен долгие годы преподавал в Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена. Ректор вуза Сергей Тарасов назвал Александра Николаевича гордостью вуза и всей страны, а его смерть — невосполнимой утратой.

