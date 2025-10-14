Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 10:09

Три известных адвоката могут лишиться статуса в России

Минюст хочет лишить статуса трех покинувших Россию адвокатов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Министерство юстиции РФ направило представление о прекращении статуса адвокатов Юлии Тая, Дмитрия Проводина и Алексея Басистова из бюро «Бартолиус», передают «Ведомости». Документ подписан начальником Главного управления Минюста по Москве Кириллом Балашовым.

С мая против адвокатов ведется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Следствие рассматривает дело о хищении имущества, принадлежащего ООО «Энигма». В ходе расследования было установлено, что к преступлению причастны «неустановленные лица» из «Бартолиуса». Фигуранты дела выехали заграницу: Алексей Басистов — в Азербайджан, Дмитрий Проводин — в ОАЭ и Юлия Тай — в Турцию. Поскольку все трое находятся за границей более года, согласно пп. 7 п. 2 ст. 17 закона «Об адвокатской деятельности», это является основанием для аннулирования их статуса.

Ранее политика Владимира Кара-Мурзу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) внесли в список террористов и экстремистов. До этого Кара-Мурзу объявили в розыск по линии МВД.

