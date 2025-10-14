На севере Украины полыхает нефтебаза

Крупный пожар произошел на нефтебазе в Черниговской области на севере Украины, сообщили в пресс-служба оперативного командования «Север» ВСУ. Возгорание возникло сразу после взрыва. Другие обстоятельства неизвестны.

В Нежинском районе <…> произошел пожар на нефтебазе, — сказано в публикации.

Ранее в российском оборонном ведомстве рассказали, что ВСУ в ночь на вторник, 14 октября, атаковали беспилотными летательными аппаратами сразу шесть регионов России. Дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты 40 целей. Все уничтоженные БПЛА были самолетного типа.

До этого сообщалось, что на территории Харькова были зафиксированы мощные взрывы. Во время объявленной в городе воздушной тревоги прогремело два хлопка. В режиме повышенной готовности также находились и другие регионы Украины — Черниговская, Сумская, Харьковская и Черкасская области.

Тем временем Financial Times сообщила, что США рассматривают возможность передачи Украине до 50 крылатых ракет Tomahawk. Эксперты отмечают, что даже в случае поставки такое количество не окажет решающего влияния на ситуацию на линии боевого соприкосновения.