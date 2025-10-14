Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 10:48

На севере Украины полыхает нефтебаза

Пожар охватил нефтебазу в Черниговской области Украины

Фото: Социальные сети

Крупный пожар произошел на нефтебазе в Черниговской области на севере Украины, сообщили в пресс-служба оперативного командования «Север» ВСУ. Возгорание возникло сразу после взрыва. Другие обстоятельства неизвестны.

В Нежинском районе <…> произошел пожар на нефтебазе, — сказано в публикации.

Ранее в российском оборонном ведомстве рассказали, что ВСУ в ночь на вторник, 14 октября, атаковали беспилотными летательными аппаратами сразу шесть регионов России. Дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты 40 целей. Все уничтоженные БПЛА были самолетного типа.

До этого сообщалось, что на территории Харькова были зафиксированы мощные взрывы. Во время объявленной в городе воздушной тревоги прогремело два хлопка. В режиме повышенной готовности также находились и другие регионы Украины — Черниговская, Сумская, Харьковская и Черкасская области.

Тем временем Financial Times сообщила, что США рассматривают возможность передачи Украине до 50 крылатых ракет Tomahawk. Эксперты отмечают, что даже в случае поставки такое количество не окажет решающего влияния на ситуацию на линии боевого соприкосновения.

Украина
происшествия
Минобороны РФ
Черниговская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Надпись «Я люблю Мухаммеда» спровоцировала скандал в Индии
Лукашенко раскрыл, на что готова пойти Белоруссия в отношениях с США
Захарова отреагировала на уродливое фото Трампа на обложке Time
Семья бойца СВО недополучила выплаты из-за ульяновских чиновников
Путин провел телефонный разговор с Токаевым
Что посмотреть в Болгарии: главные достопримечательности страны
Онколог развеял миф о раке груди у мужчин
Двое кубинцев попались росгвардейцам с крупной партией наркотиков
В Сети появились кадры ликвидации бригады ВСУ «Птицы Мадьяра»
Антифрод-сервис против липовых ДТП для выплат заработает в России
В Калининграде медики спасли жизнь матери и ребенка при сложных родах
Экономист дала совет, что делать с допуслугами к кредитам
В Госдуме готовят законопроект, защищающий владельцев ипотечных квартир
Психолог дал советы, как минимизировать конфликты на работе
Появилась хронология жестокого убийства геймером одноклассника в Петербурге
Назван самый холодный день в Москве на текущей неделе
Названы сроки роспуска Минской группы ОБСЕ
Сальдо раскрыл последствия нового удара ВСУ по Херсонской области
Экономист подсчитал выгоду депозитов при использовании застрахованной суммы
Бывший ученик набросился с ножом на работников школы и заложил бомбу
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Посейте в октябре — в мае расцветет разноцветный ковер. Без ухода и возни! Многолетник без капризов
Общество

Посейте в октябре — в мае расцветет разноцветный ковер. Без ухода и возни! Многолетник без капризов

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник
Общество

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.