14 октября 2025 в 12:32

В Минобороны раскрыли успехи ВС России за сутки

ВС России поразили склады горюче-смазочных материалов и вооружения ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС России за сутки поразили склады горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пункты временной дислокации ВСУ, передает пресс-служба Минобороны РФ. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск.

Нанесено поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ, складам горюче-смазочных материалов, ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах, — сказано в сообщении.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские солдаты в боях у Луганской Народной Республики еженедельно ликвидируют порядка 4 тыс. украинских солдат. По его словам, речь идет о противостояниях на Купянском, Сватовско-Кременском и Донецком направлениях. Также у противника фиксируются серьезные потери в районе Северска.

Ранее ракетный удар «Искандера» был нанесен по цеху под Херсоном по производству БПЛА. Военкор Юрий Котенок сообщил, что украинская сторона все чаще жалуется на утечки информации о подобных объектах.

