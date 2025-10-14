Купянск, Северск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 14 октября

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 14 октября? Что происходит у Дорожного, Дроновки, Дерилово, Ивановки, Купянска, Новониколаевки, Новоселовки, Новогригоровки, Октябрьского, Полтавки, Панковки, Плещеевки, Покровска, Предтечино, Родинского, Северска, Удачного, Успеновки, Федоровки, Харькова, Шахово и Ямполя?

WarGonzo

По информации Telegram-канала WarGonzo, на Южно-Донецком направлении не стихают бои в Полтавке. Также ВС РФ продвигаются со стороны села Вербового на север и запад, заходят в Алексеевку.

«На Покровском направлении идут бои в районе Мирнограда. Есть продвижение в Родинском. На Добропольском выступе ВС РФ наступают в сторону Шахово от Полтавки. Сообщается об успехах в Дорожном. На Константиновском направлении продолжаются бои в районе Иванполья и Предтечино, ВС РФ наступают на юго-восточной окраине Константиновки. На Краснолиманском направлении войска РФ продвигаются в районе Шандриголово и Новоселовки. Идут сражения за Дерилово. На Северском участке ВС РФ ведут бои в Ямполе и в районе Дроновки. Харьковский фронт. На Купянском участке войска РФ занимают новые позиции в Купянске. Минобороны РФ заявило об освобождении Боровской Андреевки», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Северском направлении ВС России стараются продвигаться у населенных пунктов Рудник и Дроновка, сообщает Telegram-канал «Два майора».

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«По всей видимости, идет реализация замысла по охвату Северска с трех сторон. С Краснолиманского направления приходят отдельные данные о форсировании нашими войсками реки Нетриус в районе Шандриголово и решении задачи по выходу к Новоселовке с севера на Краснолиманском направлении. На Славянском направлении противник отметил активизацию наших сил южнее Новомарково, подразделения ВС России действуют в лесополосе на западном берегу канала Северский Донец — Донбасс. На Покровском (Константиновском) направлении идут бои севернее Котлино, в самом Покровске идут бои за микрорайон Лазурный. На Днепропетровском направлении противник признает системные успехи группировки войск „Восток“. Наши наступают в районе Успеновки и широким фронтом продвигаются с направления Новогригоровки», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На окраинах Красноармейска, Димитрова, Белецкого продолжаются ожесточенные бои, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Днепропетровское направление. ВС РФ продвигаются со стороны населенного пункта Вербовое. Противник совершает попытки контратак и бьет дронами. В Ямполе продолжаются бои. В районе Северска начались позиционные бои. Продолжаем нарушать логистику ВСУ. Харьковское направление. Продолжаем продвигаться по всей линии фронта. Зачищаем территории, уничтожаем пункты управления БПЛА, технику и живую силу ВСУ. Ночью ВС РФ нанесли удары по промышленной инфраструктуре противника на территории Украины», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

