Названа главная опасность ракет Tomahawk в случае их передачи Украине

Вооруженные силы Украины могут использовать грязную бомбу в случае атаки на Россию с применением ракет Tomahawk, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, дальность американских крылатых ракет создает угрозу для Москвы и Санкт-Петербурга.

[ВСУ] испытывают новую наземную установку для запуска ракет. Еще несколько стратегических подводных лодок также являются носителями. Если раньше речь шла о ракетах с дальностью 300 км или больше, то Tomahawk имеет максимальную дальность 2,5 тысяч км. Это уже выход за Урал, непосредственная угроза Москве и Санкт-Петербургу. Второй момент — это носители тактической ядерной боеголовки. Вдруг ВСУ решат применить грязную бомбу? У них в головах много чего поселилось, поэтому разговоры по такому поводу ходят, и возможности для создания есть, — отметил Дандыкин.

Он пояснил, что американцы высоко ценят эти ракеты из-за их высокой стоимости, поэтому, если они и будут передавать их, то не более одной батареи — с 16 или 20 ракетами. Тем не менее, по словам эксперта, хотя ракета дозвуковая и проверенная, ее могут сбить даже старые советские комплексы.

И еще один вопрос: такие изделия требуют ввода данных для боеголовок и их обслуживания. Это только американцы могут обеспечить, а значит, это уже вовлечение в конфликт по полной схеме. Тем более что мы будем бить и по местам расположения, и по поставкам ракет, если это случится. Соответственно, наш президент [Владимир Путин] сказал, что мы будем и дальше развивать систему противовоздушной обороны. Она и сейчас одна из лучших в мире: комплексы С-500, С-350, Бук и Бук-М, — добавил Дандыкин.

Он подчеркнул, что, вероятно, президент США Дональд Трамп начал задумываться о будущем. Однако, по словам военэксперта, как показывает практика предыдущих поставок, если американцы начинают говорить об этом, то ракеты либо уже в пути, либо уже на Украине.

Ранее сообщалось, что США изучают возможность отправки Киеву до 50 крылатых ракет Tomahawk. По мнению аналитиков, даже при их получении это не окажет решающего воздействия на ход боевых действий.