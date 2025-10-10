Град и холодрыга до -8? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать

Град и холодрыга до -8? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать

В начале следующей недели в Москве ожидается мокрый снег, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице с 13 по 19 октября, ждать ли града и холодрыги до -8 градусов?

Какая погода будет в Москве на следующей неделе

По словам Евгения Тишковца, начало следующей недели стартует в Москве с усиления холода.

«Балканский циклон „Барбара“ принесет первый мокрый снег вперемешку с ливнем в воскресенье вечером в Тверскую область, а ночью и утром в понедельник местами может зацепить запад и север Подмосковья, в том числе и саму столицу. Местами символически (0,5-1 см) чуть припорошит отдельные районы таких подмосковных городов, как Клин, Дмитров и Сергиев Посад. Однако снежный покров сразу же растает. Температура понизится до +1–4 градусов», — рассказал он.

Также ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что на следующей неделе атмосферное давление окажется на 10 единиц ниже, чем оно должно быть по норме.

«14 октября по народному календарю Покров, а на 16 октября в XXI веке приходится средняя дата выпадения первого снега в Москве. Так что не исключено, а наши прогнозы это подтверждают, что во вторник — среду, когда днём температура воздуха окажется в пределах +5–7 градусов, среди капель дождя в столичном регионе появятся и первые снежинки. Естественно, что ни о каком формировании снежного покрова в такой ситуации речь пока не идет», — уточнил синоптик.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По информации метеосервисов, понедельник, 13 октября, станет самым холодным днем недели в российской столице. Температура воздуха днем не поднимется выше +7 градусов, а ночью составит около +4 градусов. Ожидается облачная погода с дождем, который временами может переходить в мокрый снег. Атмосферное давление будет низким, около 739 мм ртутного столба.

К середине недели, с 14 по 16 октября, погода останется прохладной и пасмурной. Во вторник, 14 октября, днем будет не более +6 градусов, а ночью около +3 градусов. Среда, 15 октября, и четверг, 16 октября, будут чуть теплее, с дневной температурой до +8 градусов, но ночи останутся холодными. Атмосферное давление начнет медленно расти. Эти дни также будут сопровождаться периодическими слабыми дождями и преимущественно пасмурной погодой.

В предстоящие выходные 18 и 19 октября погода в столице будет переменчивой. В субботу, 18 октября, днем ожидается около +9 градусов, а ночью +7 градусов. В воскресенье, 19 октября, станет немного прохладнее. Днем до +8 градусов, а ночью столбик термометра может опуститься до 0 градусов.

Таким образом, в Москве на следующей неделе града и холодрыги до -8 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге на следующей неделе

Неделя с 13 по 19 октября в Санкт-Петербурге будет прохладной и дождливой, с температурой, постепенно понижающейся от отметок чуть выше нуля до ощутимо холодных значений.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Понедельник, 13 октября, ожидается самым теплым днем недели, но также и одним из самых дождливых. Прогнозируется облачная погода с дождем. Днем воздух прогреется до +9 градусов, а ночью остынет до +5 градусов. Вторник, 14 октября, не принесет улучшений. Сохранится дождливая погода, а столбик термометра покажет днем не более +8 градусов, ночью — около +6 градусов.

Среда, 15 октября, будет такой же пасмурной и дождливой. Дневная температура ожидается на уровне +7–8 градусов, ночная — около +4 градусов. Ветер несколько ослабеет, но останется ощутимым. Четверг, 16 октября, может порадовать небольшим повышением температуры до +10–11 градусов днем. Дожди сохранятся.

Пятница, 17 октября, ознаменуется заметным похолоданием. Максимальная температура днем не превысит +7 градусов, а ночью составит около +5 градусов. Ожидаются переменная облачность и кратковременные дожди.

В субботу, 18 октября, прогнозируется облачная погода в Северной столице, но без осадков. Температура днем ожидается в пределах +8–10 градусов, ночью — около +1 градуса. Воскресенье, 19 октября, завершит неделю холодной и дождливой погодой. Столбик термометра покажет всего +5–6 градусов днем и +2 градуса ночью. Ожидается облачная погода с дождем.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 10 октября: что завтра, боли, сильное напряжение

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 октября: где сбои в РФ

Королевская семья Британии: новости, выбор Уильяма между Миддлтон и короной