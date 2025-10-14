Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 12:23

Убивший своего друга юноша пришел в сознание

SHOT: расправившийся с другом в Петербурге 19-летний юноша пришел в сознание

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

19-летний молодой человек, совершивший жестокое убийство своего друга в Санкт-Петербурге, пришел в себя, передает Telegram-канал SHOT. Медики успешно провели операцию. В скором времени состоится допрос подозреваемого.

По информации канала, в квартире подозреваемого был обнаружен нож. Предполагается, что в течение нескольких дней молодой человек вынашивал план убийства одноклассника. Он, вероятно, тренировался в компьютерных играх, где убивал виртуальных персонажей с помощью молотка и ножа, что полностью соответствовало его действиям в реальной жизни.

Юноша отождествлял себя с лесным существом Яг-Мортом, персонажем из легенд коми. Согласно преданиям, этот мифический герой известен своей невероятной злобой и кровожадностью.

В настоящее время молодой человек находится в состоянии средней тяжести. Дело находится на контроле прокуратуры и СК.

Ранее сообщалось, что у юноши были признаки маниакального поведения. Он напал на одноклассника с ножом и молотком, после чего пытался свести счеты с жизнью дома. Подозреваемого увезли в больницу в состоянии невменяемости.

Санкт-Петербург
убийства
подозреваемые
операции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Армия России отразила атаку дронов и безэкипажных катеров под Херсоном
Двух лошадей увезли из СНТ после жуткого нападения одной из них на женщину
Россиянам напомнили, что нужно делать на Покров Богородицы
Гульбишник по-белорусски: вкуснейшая запеканка с картошкой и грибами
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 14 октября, фото, видео
На «Госуслугах» появился новый способ защитить аккаунт
Военэксперт назвал сроки запуска в серию новых установок для Tomahawk
Раскрыт масштаб дезертирства в украинской армии
В России составят новые маршруты для беспилотных автомобилей
Беглый президент Мадагаскара пошел на необычный шаг на фоне протестов
Невролог раскрыл неожиданный симптом инсульта
В Петербурге ИИ оштрафовал бизнесмена на 50 тысяч рублей
США грозит катастрофа, которую предсказывал Жириновский
Погода в Москве в среду, 15 октября: ждать ли заморозки и мокрый снег
Водителей предупредили об опасности шипованных покрышек
«Потребность в поклонении»: психиатр о критике Трампом своего фото
Военэксперт объяснил особенность неуловимой установки для пуска Tomahawk
МВД поможет оформить документы россиянам, которых депортируют из Латвии
Песков выразил надежду на участие Уиткоффа в переговорах с Украиной
«Фашиствующий режим»: Володин жестко прошелся по странам Прибалтики
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник
Общество

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.