Убивший своего друга юноша пришел в сознание SHOT: расправившийся с другом в Петербурге 19-летний юноша пришел в сознание

19-летний молодой человек, совершивший жестокое убийство своего друга в Санкт-Петербурге, пришел в себя, передает Telegram-канал SHOT. Медики успешно провели операцию. В скором времени состоится допрос подозреваемого.

По информации канала, в квартире подозреваемого был обнаружен нож. Предполагается, что в течение нескольких дней молодой человек вынашивал план убийства одноклассника. Он, вероятно, тренировался в компьютерных играх, где убивал виртуальных персонажей с помощью молотка и ножа, что полностью соответствовало его действиям в реальной жизни.

Юноша отождествлял себя с лесным существом Яг-Мортом, персонажем из легенд коми. Согласно преданиям, этот мифический герой известен своей невероятной злобой и кровожадностью.

В настоящее время молодой человек находится в состоянии средней тяжести. Дело находится на контроле прокуратуры и СК.

Ранее сообщалось, что у юноши были признаки маниакального поведения. Он напал на одноклассника с ножом и молотком, после чего пытался свести счеты с жизнью дома. Подозреваемого увезли в больницу в состоянии невменяемости.