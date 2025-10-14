«Обкатать военных»: китаист о вероятности появления бойцов КНР на СВО

КНР может направить ограниченный военный контингент для получения опыта в зоне специальной военной операции, заявил NEWS.ru китаист Кирилл Котков. По его словам, теоретическая возможность такого шага существует, однако она будет напрямую зависеть от дальнейшего развития отношений Пекина с Вашингтоном и странами Евросоюза.

Теоретически участие Китая в СВО возможно для того, чтобы обкатать ограниченный контингент китайских военных, чтобы армия КНР получила опыт боев по аналогии с Северной Кореей. Китайцы не имеют совершенно никакого опыта участия в современных военных операциях, несмотря на то, что на СВО есть добровольцы из этой страны. Если Китай отправит на СВО военных, то пробудут они там недолго, будет ротация кадров. То есть, условно, месяц поучаствовали и уехали, а на их место приедут другие, чтобы как можно больше людей получили боевой опыт. Такое возможно при условиях, если отношения с США и ЕС у Китая ухудшатся, — пояснил Котков.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выдвинул идею формирования структуры, подобной НАТО, с участием России и ее партнеров в Азии и других регионах мира. По словам китайских журналистов, такая организация будет выгодна Москве, поскольку она может побудить Пекин отправить войска на Украину.