Выдворенный из Латвии пенсионер рассказал, чем займется в России Выдворенный из Латвии пенсионер собирается поселиться в деревне

Выдворенный из Латвии за незнание латышского языка 74-летний пенсионер рассказал в беседе с RT, что в России он хочет поселиться в небольшом городке или деревушке. Мужчина добавил, что ему хочется, чтобы рядом с населенным пунктом были река и лес. Также, по словам пенсионера, он готов работать на огороде, пока позволяет здоровье.

Где-нибудь в какой-то деревушке или районном городке. Чтобы был лес, речка. Домик или общежитие. Чтобы на рыбалку ходить, — рассказал мужчина.

Ранее пенсионер сообщил, что из Латвии могут депортировать порядка четырех тысяч человек. Он отметил, что в стране наблюдаются русофобские настроения.

До этого ирландский журналист Чей Боуз заявил, что усилия Эстонии по укреплению границы с Россией не имеют смысла. По его мнению, жители стран Евросоюза сами попытаются сбежать на российскую территорию. Он добавил, что в будущем европейцы могут даже решиться пересечь реку, чтобы оказаться в России.

Тем временем МВД России вынесло 2875 решений о прекращении приобретенного гражданства в соответствии со вступившим в силу законом. Представитель МВД России Ирина Волк добавила, что в 2025 году был расширен список преступлений, совершение которых грозит аннулированием гражданства.