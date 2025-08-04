На Западе объяснили, на что готовы европейцы ради жизни в России

На Западе объяснили, на что готовы европейцы ради жизни в России Журналист Боуз: баррикады Эстонии не остановят бегство граждан ЕС в Россию

Попытки Эстонии укрепить границу с Россией бессмысленны, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. Он подчеркнул, что при определенных обстоятельствах сами граждане ЕС захотят сбежать в Россию.

Это полностью бессмысленно. Уверен, что когда наступит время, то граждане Евросоюза просто переплывут реку, чтобы сбежать в Россию, — написал Боуз.

Ранее СМИ сообщили, что эстонские власти распорядились установить металлические ворота и барьеры на мосту Дружбы, который соединяет Нарву с российским Ивангородом. Ограждения перекрывают пока только полосу для автомобилистов, позже барьеры коснутся и пешеходных зон. По словам главы погранпункта в Нарве Антти Ээнсалу, эта мера позволит предотвратить случаи нелегального проезда.

Минобороны Эстонии тем временем сообщило, что НАТО рассматривает возможность разместить германо-нидерландский корпус союзных сил в эстонском городе Пярну. Строительство соответствующей инфраструктуры будет стоить около €17 млн (1,5 млрд рублей). Планируется вовлекать эстонских военнослужащих, включая срочников.