19 февраля 2026 в 07:00

Дочь генерала ВСУ Уразова зарабатывает в онлайн-казино в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дочь отставного генерал-майора ВСУ Усмана Уразова Оксана Уразова может зарабатывать в России миллионы долларов через нелегальные онлайн-казино, пишет газета «Известия». В издании указано, что женщина руководит целой сетью онлайн-казино СatAffs, в которую входит целый ряд других площадок.

Собеседники «Известий» уточнили, что деньги поступают на счета игроков при помощи теневых платежных сервисов. По оценке эксперта, чистая прибыль всех проектов CatAffs — порядка одного миллиона долларов в день, и работают эти казино в основном на аудиторию в России и странах СНГ.

Ранее выяснилось, что в России могут легализовать онлайн-казино. По информации СМИ, министр финансов Антон Силуанов уже обратился с такой инициативой к президенту Владимиру Путину. Предлагается создать оператора, который бы отчислял не менее 30% от выручки с такой деятельности. Помимо этого, ведомство настаивает на введении налога в сегменте азартных игр в размере не менее 30% от выручки.

Тем временем руководитель фракции «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов выразил мнение, что в России вместо легализации онлайн-казино необходимо повысить налог на прибыль для букмекеров и игорных заведений до 50%. По его словам, предложенное изменение законодательства поможет пополнить государственный бюджет и не приведет к росту лудоманов.

