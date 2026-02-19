Зимняя Олимпиада — 2026
Врач рассказала о предвестниках инсульта в молодом возрасте

Врач Кривега: частая головная боль в затылке может быть предвестником инсульта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Частые головные боли в затылочной области могут указывать на риск инсульта, заявила NEWS.ru врач-реаниматолог, психолог, специалист по коррекции стресс-системы организма Мария Кривега. По ее словам, в качестве симптомов в молодом возрасте также наблюдаются нарушение координации и онемение определенной области тела.

Инсульт в молодом возрасте — редкость. По данным Всемирной организации здравоохранения, до 15% инсультов происходят у людей моложе 50 лет. Чтобы предупредить его до 40 лет, нужно системно работать с факторами риска. Особое внимание нужно обратить на уровень артериального давления, если голова болит чаще, чем один раз в неделю, особенно если боль в области затылка. Если вы замечаете за собой утреннюю тяжесть в голове, шаткость, онемение в какой-то части тела, следует посетить врача-невролога в очень срочном порядке, — предупредила Кривега.

Она подчеркнула, что артериальная гипертензия является ключевым модифицируемым фактором риска. По словам врача, значения артериального давления выше 135/85 мм рт. ст. уже говорят о росте развития сосудистых заболеваний.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Атеросклероз, то есть состояние, когда в сосудах откладываются холестериновые бляшки, которые значительно увеличивают риск инсульта, начинается задолго до симптомов. Сдавать кровь из вены на анализ следует в том случае, если у кого-то в семье уже был инсульт, атеросклероз, гипертония, а также если имеет место ожирение, курение. Если был повышен «плохой» холестерин, то липидограмму нужно делать по назначению врача. Стоит отметить, что средиземноморская диета, от 150 минут и больше аэробной нагрузки в неделю, отказ от курения и контроль массы тела снижают риск инсульта, — добавила Кривега.

Она также порекомендовала проходить дуплексное УЗИ сосудов шеи и головы каждые два-три года. Однако, по словам врача, при частых головных болях, онемении конечностей или приступах головокружения обследование следует проводить чаще.

Ранее врач общей практики Пунам Кришан заявила, что двухдневное питание с овсяной кашей и бобовыми может снизить уровень «плохого» холестерина примерно на 10%. По ее словам, такой рацион способствует небольшому понижению артериального давления.

